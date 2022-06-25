Петрозаводчанин нашел на улице банковскую карту и попал под статью

Петрозаводчанин нашел на улице чужую банковскую карту, но возвращать владельцу не стал, как и относить находку в полицию, в итоге стражи порядка пришли к нему сами.

20-летний петрозаводчанин обронил в центре Петрозаводска свою карточку, но потерю заметил не сразу, а когда стали приходить смс о списании денег. Молодой человек заблокировал карту, но ущерб превысил 1 100 рублей.

Полицейские выяснили, что карту нашел 58-летний мужчина. В тот день он выпил и решил продолжить застолье за чужой счет. Деньги он потратил алкоголь, энергетики, сигареты и продукты питания, сообщили в полиции.

Подозреваемый в краже стал фигурантом уголовного дела. Мужчина вернул карту и возместил причиненный ущерб. С петрозавдчанина взяли подписку о невыезде. (фото unsplash.com, Clay Banks)