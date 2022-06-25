Мотоциклист пролетел с десяток метров после касания с автомобилем

Мотоциклист и легковой автомобиль столкнулись на улице Ригачина в столице Карелии. Дорожное происшествие. Произошедшее 24 июня в 11:04, запечатлела уличная камера наблюдения «Сампо».

Транспортные средства двигались в попутном направлении. Вероятно, водитель легкового авто обирался повернуть налево, а мотоциклист пошел на обгон, сообщает Dtpptz.ru. В результате касания байк упал на асфальт и пролетел с десяток метров, как и сам мотоциклист. Он смог самостоятельно подняться на ноги. (фото скриншот)