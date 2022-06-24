За сутки на дорогах Карелии в ДТП травмированы трое, один погибший

За прошедшие сутки в Карелии произошло несколько аварий, в которых пострадали четыре человека, один из которых скончался. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Так, в Пряжинском районе на 72 км автодороги Петрозаводск-Суоярви 37-летний водитель автомобиля «Тойота» при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклу «TVS APACHE», двигающемуся в прямом направлении. С полученными травмами 22-летний мотоциклист госпитализирован.

Две 51-летние женщины также были травмированы при столкновениях. Одна – в Петрозаводске на Шуйском шоссе. 59-летний водитель автомобиля при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество «Шевроле Авео», которое откинуло на третьего невольного участника ДТП – автомашину «Субару». В результате ДТП пассажирка «Джилли» пострадала. Вторая - в Прионежском районе на 12 км автодороги Шуйская-Гирвас. Хозяйка автомобиля «Хундай» не справилась с управлением, машина пересекла встречную полосу и съехала в кювет, где опрокинулась. Женщина госпитализирована.

Авария со смертельным исходом случилась в Медвежьегорском районе. В селе Паданы на ул. Сплавная 62-летний водитель автомашины «Хэнде Туксон» не справился с управлением и въехал в опору освещения. От полученных травм водитель скончался. Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются, проводится проверка. Фото: vk.com/gibddkareliya