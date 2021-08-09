Петрозаводчане стали амбассадорами Россельхозбанка

Коммуникационная кампания Россельхозбанка по популяризации отечественных продуктов питания из разных уголков страны набирает ход.

К ресторатору Аркадию Новикову и ведущей кулинарных шоу Юлии Высоцкой присоединились фермеры и артисты, писатели и путешественники, спортсмены и блогеры, представители других сфер деятельности из десятков регионов страны. Все они объединены желанием наглядно продемонстрировать высокое качество российских продуктов, а самих аграриев и их труд сделать популярными и модными. Таких «амбассадоров» уже почти 250. В Республике Карелия ее лицами стали форелевод Николай Федоренко и владелец производства «Ягоды Карелии» Александр Самохвалов, которые стал героями двух из 70 роликов, снятых в поддержку аграриев.

Сельское хозяйство – это динамично, инвестиционно привлекательная отрасль. Страна укрепляется в статусе важного экспортера. Одним из приоритетных направлений деятельности Россельхозбанка является содействие в реализации новых проектов в сфере агропромышленного комплекса, а также оказание финансовой поддержки отечественным производителям сельхозпродукции Для нас то, что было сделано в сельском хозяйстве за последние 10 лет – это гордость, и мы хотим, чтобы каждый россиянин знал о тех темпах, которыми развивается агробизнес, о тех трудолюбивых людях, которые двигают его вперёд и о том, какие вкусные продукты у них получаются. Поэтому мы решили объединить амбассадоров, которые так же, как и мы, радуются успехам аграриев и хотят искренне сообщить о них другим,

– прокомментировал директор Санкт-Петербургского РФ Россельхозбанка Алексей Кольчик.

Совсем недавно, в марте, когда начиналась кампания, Аркадий Новиков и Юлия Высоцкая рассказывали про регионы, из которых натуральные фермерские продукты попали на уютную домашнюю кухню и в масштабный ресторанный бизнес.

Благодаря своему выступлению Аркадий Новиков, по сути, стал инициатором целого рекламного «флешмоба» среди фермеров, рестораторов и фудблогеров, которые с гордостью рассказывают о том, чем занимаются – каждый в своём регионе. Одновременно в разных регионах выходит 70 различных роликов, которые будут поддержаны и наружной рекламой.

Героем одного из таких роликов и стал наш Николай Федоренко, владелец частного предприятия по выращиванию и переработке радужной форели.

Я уже более 30 лет предан мечте о создании качественного отечественного продукта по доступным для покупателей ценам. Фермерский труд нелёгок, но это моё призвание, и я искренне хочу, чтобы мою радужную форель знали все жители Республики Карели. Ведь это своё, родное. Такое же, как и у меня, желание продвигать сельское хозяйство я вижу и у Россельхозбанка,

– отметил Николай Федоренко.

Героем другого ролика стал Александр Самохвалов, владелец частной производства соков, джемов – «Ягоды Карелии».

Последние годы мы динамично развивались и достигли позиции лидера в России на рынке переработки ягод. И все это благодаря высочайшему качеству российских ягод. Такое же, как и у меня, уважение к сельскому хозяйству я вижу и у Россельхозбанка,

– отметил Александр Самохвалов.

В рамках коммуникационной кампании для продвижения российского АПК амбассадоры будут общаться с подписчиками в социальных сетях, устраивать для них конкурсы, делиться историями успеха, высказывать свою точку зрения в СМИ, станут участниками мероприятий, и этим спектр их действий далеко не исчерпывается.