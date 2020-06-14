Петрозаводчане собрали более 200 тысяч рублей на скейтпарк на «Юности»

Более 200 петрозаводчан поддержали рублем краудфандинг-проект скейтпарка на стадионе «Юность». Им удалось собрать 205 тысяч 461 рубль, это 96% от суммы софинансирования, которую должны внести горожане, чтобы проект воплотился в жизнь. К 15 июня активисты намеревались собрать сумму в 215 тысяч, сообщает пресс-центр мэрии.

Проект обновления площадки для занятий экстремальными видами спорта в центре карельской столицы вошел в программу поддержки местных инициатив.

Общая стоимость проекта составляет 1,65 миллиона рублей. Региональный и городской бюджет добавят к собранным активистами деньгам 1,45 миллиона рублей. Площадку планируют обновить этим летом.

Фото: пресс-служба администрации города