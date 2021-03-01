Петрозаводчане смогут сыграть шуточную свадьбу на площади Кирова

Петрозаводск отпраздную Масленицу. 14 марта с 12 до 15 часов на площади Кирова развернется «Широкая Масленица». Гостей гуляний ожидают представление, игры, забавы, угощение блинами и чаем, ярмарка, песни, танцы, хороводы и обряд сжигания чучела. Организаторы отмечают, что вся сюжетная линия праздника будет выстроена в старых русских традициях, сообщает паблик Городского дома культуры.

Для гостей подготовлены концертные номера и конкурсы. На большой сцене гостей будут развлекать скоморохи и творческие коллективы. Организаторы посят гостей не забывать соблюдать дистанцию и быть в маске.

Проверить силу, ловкость и меткость можно будет на аттракционах «Молодецкие потехи». На площади будут установлены фотозоны, будет работать ярмарка.

На площадке «Поляна рекордов» пройдет традиционная «Блинная битва» кулинаров города. В соревновании «Ай да блин!» команды поваров сразятся в скорости, мастерстве, качестве, сноровке. Победят те, у кого блины вкуснее, у кого их получится больше, и у кого будет выше «блинная башня».

Также шеф-повар с командой помощников попробует установить рекорд. На гигантской сковороде будут выпекать «Ладушки-оладушки», а затем угощать гостей. Выпеченные оладьи будут подсчитывать. Возможно, столице Карелии удастся побить рекорд Курска, где на Масленицу в течение дня испекли 5121 оладушку.

Также на площади Кирова можно будет пожениться, правда, всего на один день. Сделать это можно на площадке «Выездной шуточный ЗАГС». Шутейный свадебный генерал проведет веселый обряд бракосочетания, благословит молодых в присутствии двух свидетелей, новоиспеченные «молодожены» получат новую – масленичную фамилию и красочное свидетельство о браке с праздничной печатью.

Впервые на Масленице пройдет конкурс на лучшую самодельную самоварную куклу «Чайная дама». Сделать их нужно заранее. На празднике куклы установят в шатре с самоварами. Три самых красивых выберут путем зрительского голосования. Победителей наградят призами, дипломами и аплодисментами. В конце праздника пройдут «Жаркие проводы» - сжигание чучела Масленицы. (фото moika78.ru)