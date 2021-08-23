Петрозаводчане привели ухоженный газон в состояние мусорной ямы

Большие споры ровно 20 лет назад вызывал проект нового Земельного кодекса, предполагавший сделать землю объектом купли-продажи. Кстати, как раз тогда в столице Карелии нашелся ничейный участок земли, раньше носивший гордое название «газон». Когда-то и Петрозаводск считался самым чистым городом на Северо-западе, а то и в России. Увы, былая слава была утрачена. Грязи на улицах города была по горло.

Небольшой пятачок земли на улице Ровио в конце 90-х радовал жителей Кукковки аккуратными клумбами с цветами. Но к 2001 году он скорее стал похож на мусорную яму. С 1995 года за газонами следил Комбинат по благоустройству. Для уборки и озеленения улицы Ровио была выделена даже специальная бригада. Ситуация изменилась. «Теперь это практически получается территория, ни за кем не закрепленная. По крайней мере за нашим ЖЭУ она не закреплена», - заявил Михаил Гагарин, заместитель начальника ЖЭУ №8.

Комбинат по благоустройству подчинялся Управлению городского хозяйства мэрии. И деньги на уборку получал из городской казны. А в 2001 году бюджет города сократили на 200 миллионов. Видимо поэтому деньги комбинату выделили только на разовые уборки да на то, чтобы скосить траву. А если нет денег, говорили руководители комбината, нет и чистоты. Впрочем, в двухтысячных грязь на улицах Петрозаводска была не в диковинку. И дело здесь не только в том, кто должен убирать территории. Но и в жителях дело, которые почему-то привыкли, что кто-то за них будет думать о чистоте улиц и дворов.

Каждый год сотни молодых людей из стран Ближнего Востока приезжали в Карелию. Основная цель долгосрочных визитов – учеба в Петрозаводском университете. Простые жители Северо-Запада России, напуганные историями об арабских террористах, относились к таким гостям настороженно. Для того, чтобы лед недоверия растаял, было создано общество Карело-Арабской дружбы. Идея создания такого общества возникла еще в 2000 году. На начальном этапе разрабатывали устав, определяли цели. И лишь в апреле 2001 года общество зарегистрировали.

Его основной задачей было распространять информацию об арабской культуре. В городе практически отсутствовала информация о жизни, обычаях, традициях арабов. Все сводилось к обсуждению жестокости террористов да разговорам об арабо-израильском конфликте. Вот это сложившееся в народе неправильное представление о жизни на Востоке, и хотели исправить участники нового общества. Кроме того, они приглашала в гости всех интересующихся культурой древнего народа. «Чтобы стать членом нашего общества, нужно обладать двумя качествами: нужно быть совершеннолетним и действительно интересоваться арабской культурой», - сообщил Иван Белкин, председатель Общества.

В планах у этих людей было проводить выставки, конференции и Дни дружбы, обновление базы данных библиотеки, видео- и фонотеки. Заработала и страница в интернете. В будущем планировали наладить контакты с посольствами арабских стран в Москве. Здесь обещали помогать в изучении арабского языка всем желающим. Уверяли, что это не коммерческая и не религиозная организация. Но она, безусловно, поддерживала связи с мусульманскими общинами. Одним из соучредителей общества стал председатель мусульманской религиозной общины Висам Али Бардвил. В 1992 году одна Иорданская фирма собрала арабских студентов, помогла им приехать в Петрозаводск и поступить в университет. С тех пор каждый год около трехсот человек из Палестины, Иордании, Ливана, Сирии приезжали к нам учиться. Многие женились на наших девушках, оставались здесь жить. В городе сложилась небольшая арабская диаспора. В Петрозаводске в 2001 году жило 20 интернациональных карело-арабских семей, родилось 17 детей.

В советские времена общество воспитывалось в духе интернационализма. Специального предмета в учебных планах для этого не существовало. Роль учителя и наставника выполнял комсомол. И вот в 2001 году объявили, что в школах Карелии появится такой новый предмет, как «гражданское воспитание». В мэрии состоялось заседание рабочей группы по разработке этого курса.

Пока в стране мучились, выдумывая национальную идею, петрозаводская администрация сочинили программу «Гражданского воспитания». По идее создателей, новая система поможет учащимся лучше ориентироваться в море политической информации и сформировать свою собственную гражданскую позицию. Программа была рассчитана на три года, ее собирались представить Петросовету. «Заказчиком выступает именно администрация города Петрозаводска, мы предполагаем, что глава где-то в декабре представит городскому совету эту программу на утверждение», - сообщила Людмила Косюк, первый заместитель директора департамента развития. Формы преподавания будут разные – от проведения уроков в школе до организации форумов. Чему будут учить старых и малых, было не ясно. Возможно, любить родные березки, а возможно чему-то посерьезнее. Пока программа находилась в состоянии разработки. Но создатели надеялись, что в следующем учебном году появится новый постоянный предмет.

Таким было 23 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.