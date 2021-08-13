После скандальной истории наступили последствия для педагогов вуза РК

Ректор Петрозаводского государственного университета, которым ровно 20 лет назад был Виктор Васильев, подытожил скандал на вступительных экзаменах в вузе. Мы писали в нашей рубрике о том, как все начиналось. История завершилась тем, что виновники завышения оценок были строго наказаны. Ректор при этом в свою очередь обвинил некоторые средства массовой информации в предвзятом освещении событий.

То, что проверка экзаменационных оценок прошла именно на юридическом факультете, ректор считал делом закономерным. Ведь именно там был традиционно высокий конкурс и больше всего нареканий от абитуриентов. К проверке готовились тщательно. На каждом экзаменационном листе ректор лично поставил печать и свою подпись. Проверка заключалась в том, что независимый экспертная комиссия пересмотрела экзаменационные работы, получившие оценку «отлично». Как оказалось, из пятидесяти отличных оценок 23 были завышены. Причем, четыре «пятерки» из пятидесяти превратились в «двойки».

После такого результата не могли не полететь некоторые повинные головы. Ректор Васильев зачитал свой приказ: «Освободить от выполнения должностных обязанностей председатель предметной комиссии по иностранным языкам за серьезные нарушения, допущенные в ходе вступительных экзаменов. Объявить строгий выговор следующим преподавателям (фамилии он не назвал – прим.ред.), пятерым».

«Отличившиеся» преподаватели писали объяснительные. Одну из них зачитал на пресс-конференции Виктор Васильев. Содержание ее вызвало недоумение, мягко говоря: «Экзамен проходил в помещении спортивного зала, где было очень жарко и душно. Аудитория, в которой проходила проверка работ, тоже была душная. Я пришла в университет в 8.40, ушла в 21.20. Чувствую сильную усталость».

На вопрос – удалось ли выяснить, брали ли провинившиеся преподаватели взятки, ректор предпочел не отвечать. Буря по поводу данного прецедента в университете долго не утихала. В ПетрГУ наведались и представители отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Но по уверению ректора, они ничего не нашли. В ПетрГУ были намерены со следующего года подвергать экспертной проверке экзаменационные работы на всех факультетах. Но вот результаты проверок университет афишировать не собирался: «Подобные аудиты в условиях высокого конкурса делать ежегодно! Но мы будем делать внутриуниверситетские аудиты. И не будем делать того, что мы сделали в этом году. То есть это наши внутренние проблемы, никого они не касаются».

Несмотря на отрицательный резонанс общественности, проверкой в целом ректор был доволен. Не понравилось Виктору Васильеву другое: некоторые СМИ намеренно раздували скандал в погоне за жареными фактами, еще и передергивая их. В заключение ректор ПетрГУ заверил всех, что в будущем абитуриенты будут сдавать лишь письменные экзамены. Что позволит осуществить более жесткий контроль и избежать повторения подобных инцидентов. И как мы знаем, затем в стране вообще ввели ЕГЭ, что по идее должно было исключить возможность давать взятки при поступлении.

Мало кто знает, что читальный зал библиотеки ПетрГУ, в восьмидесятые годы, во время последнего ремонта, был выкрашен пароходной краской. Может быть, поэтому она держалась очень долгое время! И, возможно, продержалась бы еще столько же, но пришел 21-ый век, а вместе с ним и пора обновлений. Первоначально в этом помещении был холл университета, а уже потом там разместили читальный зал, когда перенесли главный вход. Нельзя сказать, что поначалу в читалке было комфортно. Особенно остро проблема встала в конце 90-х. Студентов в университете с каждым годом прибавлялось. Во время сессии читальный зал посещало около 1400 человек в день. В помещениях было душно, работать тяжело. Но вот спустя 16 лет начался ремонт. Его финансировали из республиканского бюджета в рамках программы развития ПетрГУ.

«Обычно хозяйки говорят, что ремонт – это стихийное бедствие, - отметила Марина Отливанчик, директор библиотеки. – Но я очень люблю ремонт. Потому что это продолжение нашей жизни, это счастливый завтрашний день!» И правда – завтрашний день у библиотеки был достаточно светлый. Об этом можно было судить по тому, как она работала в те годы. Первыми в Карелии еще в начале 90-х здесь организовали электронный каталог книгохранения. При поддержке Фонда Сороса приобрели 24 компьютера и открыли интернет-класс со свободным доступом. Здесь поддерживали тесные связи с библиотеками России, Германии, Финляндии, Польши. В четырех корпусах университета и пяти филиалах в общей сложности хранилось более одного миллиона изданий. В 2000 году отремонтировали зал каталогов, подсобные помещения персонала. Дошла очередь и до читального зала.

Все работы обещали закончить к середине октября. Обещали установить вентиляцию, купить новую мебель, провести современное освещение. Не стоит забывать, что в читальном зале ПетрГУ проходят и концерты, и встречи с писателями. Поэтому сохранение хорошей акустики – не последний вопрос, стоявший перед строителями. И он был решен. Все работы велись по специальному проекту. Кроме того, университет планировал приобрести новый рояль для читального зала.

Таким было 13 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.