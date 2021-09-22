Петрозаводчан возмущают дыры в свежеположенном асфальте

Контроль качества асфальтирования тротуаров, который проводят в Петрозаводске, может привести к их разрушению. Так считает один из горожан. Мужчина опубликовал пост в сообществе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

Он разместил несколько фотографий, на которых видны множественные немаленькие отверстия в новом асфальте. Это тротуар на улице Мерецкова, рядом с домом № 3 и остановкой общественного транспорта.

Пользователь пояснил, что асфальт новый, отверстия свежие. Их сделали, чтобы взять пробы.

- Пробы взяты давно. Ночью уже минусовые температуры. Подрядчики и принимающие работу по госконтракту чиновнику забыли школьный курс физики? – поинтересовался петрозаводчанин. - В отверстия попадает вода, замерзая, расширяется и разрушает асфальт. Когда заделают отверстия? И как заделают? Как на тротуаре в районе сквера им. 70-летия Победы, тупо залив гудроном?

Мужчина также задал вопрос, как нужно ликвидировать отверстия от проб по ГОСТ или СНИП. Еще он недоумевает, зачем их нужно было сверлить так много. Горожанин насчитал пять. // Фото: из открытых источников