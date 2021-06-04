Петрозаводчан удивил проект строительства ФОКа на Ключевой

В конце мая в социальных сетях вспыхнула дискуссия, связанная с проектом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Петрозаводске. Горожане обнаружили на инвестиционном портале регионов России инвестиционный проект строительства ФОКа и не на шутку забеспокоились.

Граждане бояться, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса приведет к уничтожению парка Каменный бор на Ключевой. Одновременно они сомневаются, что представленный проект имеет отношение к занятиям спортом. Судя по открытым данным, под видом спортивного объекта скрывается коммерческий развлекательный центр.

Действительно ли, в районе Ключевского карьера планируется возведение физкультурно-оздоровительного комплекса?

Журналист портала «Петрозаводск говорит» попытался разобраться в этой вопросе. Подробности читайте в статье нашего издания.