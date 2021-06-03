Защитники парка Каменный бор в Петрозаводске боятся очередной стройки

Текст и фото: Антонина Кябелева

Скандалы, связанные с возведением физкультурно-оздоровительных центров в Карелии, которые нередко превращаются либо в торговые центры, либо в жилые комплексы, заставили жителей республики внимательно следить за любыми изменениями в области "спортивного" строительства. Недавно в соцсетях петрозаводчане стали с тревогой обсуждать проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса «Онего», который планировалось возвести в микрорайоне Ключевая в районе Каменного бора.

В последнее время парк Каменный бор стал эпицентром бурной общественной дискуссии, связанной со строительством детского сада недалеко от Ключевского карьера. Защитники парка долгое время пытались остановить строительство детского объединения. Когда возведение детского садика началось, противостояние между сторонниками и противниками появления нового дошкольного объединения рядом с карьером постепенно сошло на нет.

И вдруг в соцсетях появилась информация об очередном резонансном проекте в районе Каменного бора.

На инвестиционном портале регионов России граждане обнаружили проект строительства Физкультурно-оздоровительного комплекса «Онего».

Информация была размещена в июле 2020 года, а дата последнего обновления - январь 2021 года. Другими словами, проект не отдавал «нафталином».

Петрозаводчан возмутило то, что физкультурно-оздоровительный комплекс «Онего» при более близком рассмотрении оказался торгово-развлекательным комплексом с гостиницей, ресторанами, дискотекой. В общем, ФОК имел к спорту весьма отдаленное отношение, что и взбудоражило жителей Ключевой. Перспектива появления развлекательного комплекса возле живописного карьера горожан явно не вдохновляла.

В качестве организации, разместившей данный проект, значилось АО «Корпорация развития Республики Карелия».

Инициатором проекта стала компания ООО «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Онего», зарегистрированная в январе 2013 года. Директором и учредителем компании является известный в Карелии юрист, предприниматель Александр Лукин.

В Арбитражном суде Карелии в настоящий момент рассматриваются два спора, в одном из которых ООО «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Онего» выступает в качестве истца, а в другом в качестве ответчика. С прошлого года тянется рассмотрение арбитражного дела, в рамках которого ООО «ФОК «Онего» пытается взыскать у минфина Карелии и финансового управления Петрозаводска 7,1 миллиона рублей. В мае 2021 года администрация Петрозаводска подала иск о взыскании 154,4 тысячи рублей с компании Александра Лукина.

Бдительные граждане обратили внимание, что в районе Ключевского карьера недалеко от начавшегося строительства детсада расположены два соседних земельных участка, предназначенных для размещения объектов физической культуры и спорта. Один из них имеет площадь 31,3 тысячи квадратных метров, другой — 40 тысяч квадратных метров.

Петрозаводчане, испугавшись, что вслед за детским садиком начнут вырубать деревья вокруг карьера, чтобы расчистить площадку под очередной далекий от спорта центр, забили тревогу.

Мы решили посмотреть, что же происходит в районе Ключевского карьера.

Дорога была основательно разбита. Недалеко от карьера мы обнаружили небольшое камнеобрабатывающее производство. Груды разбитого камня, техника и снующие рабочие не оставляли сомнений: предприятие действующее.

День выдался теплый и солнечный. Возле карьера то и дело встречались прогуливающиеся горожане. Мужчина, увидев в моих руках фотоаппарат, тут же порекомендовал самое удачное место для фотосъемки. По его словам, здесь красиво в любое время года.

Участки, обозначенные на карте для размещения спортивных объектов, давно заросли деревьями. Не было и намека на то, что окрестности карьера могут претендовать на гордое название парка. Разве что грозное предупреждение, запрещающее купание в карьере, служило слабым намеком на благоустройство. Хотя, конечно, при желании карьер можно было бы превратить в роскошное место отдыха петрозаводчан.

Нам удалось найти следы проекта по строительству ФОК "Онего". Участок под физкультурно-оздоровительный комплекс был предоставлен петрозаводской администрацией в 2012 году в районе Ключевского шоссе. В 2014 году было выдано разрешение на строительство, действовавшее до конца декабря 2018 года.

Неужели опять над парком Каменный бор сгустились тучи? Разъяснить ситуацию мы попытались у руководителя комитета градостроительства и землепользования петрозаводской администрации Евгения Перова.

По его словам, физкультурно-оздоровительный комплекс «Онего» - это старый проект, который потерял актуальность. Перов припомнил, что возникли проблемы с согласованием земельных участков, и от идеи возведения ФОКа давно отказались. Он не понимает, почему вдруг он «всплыл» вновь. Перов заверил, что никакого строительства в районе парка Каменный бор петрозаводская администрация не планирует, и горожане напрасно волнуются.

В Корпорации развития РК это подтвердили.

- Странная история. Проект уже давно не на сопровождении у корпорации развития. Инициатор проекта принял решение о том, что его реализация не будет осуществляться на той территории, которая была запланирована. В связи с тем, что не были согласованы земельные вопросы с администрацией Петрозаводского городского округа. Были вопросы по возможности использования данной территории под испрашиваемое назначение. А второй вопрос возник со стороны министерства спорта, которое на тот момент было отдельным органом исполнительной власти. Не было получено заключения, чтобы поддержать данный проект. Вот и все. Поэтому проект на сопровождении у корпорации развития не находится, и инициатор проекта его не планирует реализовывать, - сказал руководитель центра по региональной инвестиционной деятельности АО «Корпорация развития РК» Матвей Куликов.

Он добавил, что не слышал о том, чтобы данный проект вызвал беспокойство петрозаводчан. При этом непонятно, как этот забытый и отвергнутый проект вообще попал на общероссийскую информационную площадку.

В общем, защитники парка Каменный бор могут вздохнуть спокойно. А вот сказать, насколько долгой окажется эта «передышка», пока очень трудно.