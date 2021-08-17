Первая за 84 года служба пройдет в Преображенской церкви в Кижи

Преображенскую церковь на острове Кижи освятят 19 августа. В этот же день пройдет первая с 1937 года служба в храме, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Церемонию освящения и литургию проведет Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. После чего состоится крестный ход вокруг Кижского погоста. Также митрополит освятит плоды нового урожая. Также над островом разнесется колокольный звон.

19 августа на острове традиционно отмечают также «День Кижской волости». Местные жители и потомки старинных родов Заонежья соберутся на «Трапезу заонежской округи» у дома крестьянина Яковлева. (фото culture.gov.ru)