Переводы «с карты на карту» будут дешевле

С первого мая Центробанк ограничил максимальный размер банковской комиссии для пользователей Системы быстрых платежей (СБП) на переводы между счетами физических лиц. А для клиентов банков при переводах до 100 тысяч рублей в месяц ЦБ предложил полностью отменить комиссию.

При выходе за установленный лимит, комиссия не должна превышать 0,5% от суммы перевода и 1500 рублей.

Согласно публикации ЦБ, банки должны поддержать граждан в условиях пандемии коронавируса: быстрый перевод поможет людям, находящимся в самоизоляции, и снизит необходимость в передаче наличных.

Клиенты банков получают от СБП возможность мгновенно перевести деньги по номеру телефона любому клиенту, подключенному к системе банка.