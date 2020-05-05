05 мая 2020, 12:46
Экономика

В 2020 году российские регионы освобождаются от погашения долга

Освободившие средства можно направлять на борьбу с эпидемией

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, где указано, что регионы освобождаются от уплаты платежей по бюджетным кредитам на год.

«В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021—2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025—2029 годах — остаток равными долями с возможностью досрочного погашения»,

— сообщается на сайте правительства.

Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на борьбу с коронавирусом, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов.

 

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коронавирус