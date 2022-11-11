Пенсионеры решили заработать на бирже и потеряли более 1,6 миллионов

Двое пенсионеров в Карелии пострадали, связавшись с мошенниками. Пожилой мужчина из Заозерья взял в кредит больше миллиона рублей и перевел аферистам. Женщина в Кондопожском районе отправила злоумышленникам более 607 миллиона рублей, сообщили в МВД Карелии.

В частности, 69-летнему пострадавшему позвонил неизвестный и предложил легкий заработок. Нужно было поставить на смартфон несколько программ, вносить на счет деньги и получать прибыль.

Мужчина сделал это, потом консультант убедил его взять в кредит более миллиона рублей и перевести на указанные банковские счета. Пенсионер следил за ростом своих доходов и радовался, но о происходящем узнали близкие и убедили его обратиться в полицию.

В похожую ситуацию попала 75-летняя жительница Кондопожского района. «Специалисты-брокеры» уговорили ее перевести больше 607 тысяч рублей на неизвестные счета. Они уверяли, что чем больше она перечислит, тем выше будет прибыль.

Обман раскрылся, когда женщина поговорила со знакомыми и после этого попыталась вернуть часть денег. Телефоны аферистов оказались недоступными, денежные средства на «бирже» – похищенными. Возбуждено уголовное дело. // Фото: pxhere.com