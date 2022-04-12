12 апреля 2022, 15:05
Пенсионерку с деменцией нашли живой в Карелии
Жительницу поселка Хаапалами искали с 11 апреля
Пропавшую 11 апреля жительницу поселка Хаапалампи удалось найти живой. Об этом сообщили в группе отряда «Доброспас» ВКонтакте.
Валентина Приймак ушла из дома в понедельник и исчезла, ее разыскивали волонтеры и полицейские.
Вол вторник, 12 апреля, дочь женщины позвонила добровольцам и рассказала, что ее мать нашлась. С Валентиной Николаевной все в порядке. // Фото: «Доброспас»/ВКонтакте