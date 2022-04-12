Страдающая деменцией женщина пропала в Карелии

Полиция Сортавальского района разыскивает Валентину Приймак 1940 года рождения. Об этом сообщает ПСО «Доброспас».

Жительница поселка Хаапалампи 11 апреля в 16 часов вышла из дома и исчезла. Пенсионерка страдает возрастной деменцией. Женщина могла направиться в сторону Сортавалы.

Пропавшая была одета в желтую куртку до бедер, серую шапку, серые брюки, болоньевые сапожки. С собой была черная сумка женская с документами и сотовым телефоном. Всех, кто видел Валентину Приймак, просят звонить по телефону: +79821789907, 88143044150 или 02, с мобильного 102. Фото ПСО «Доброспас»