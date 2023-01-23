Пенсионер в Сортавале разозлился на знакомого и покалечил его ножом

Тяжкий вред здоровью своего знакомого причинил 65-летний житель Сортавалы. Дело по обвинению пенсионера передали в суд, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел еще в ноябре прошлого года, когда нетрезвый обвиняемы несколько раз ударил оппонента по телу и голове ножом. Причиной агрессии послужили «неприязненные отношения».

При этом мужчины сначала вместе выпивали, а потом поссорились. После словесного конфликта один напал на другого. // фото: СУ СКР по региону