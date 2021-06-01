Педагог из Петрозаводска стала лауреатом всероссийского конкурса

Преподаватель Петрозаводского педагогического колледжа Татьяна Семкина стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучший молодой преподаватель 20.21». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и спорта РК.

За победу в конкурсе боролись ведущие педагоги учебных заведений со всей страны. По итогам Татьяна Семкина победила в номинации «Лучший молодой преподаватель колледжа» по психолого-педагогическому направлению.

«Конкурс - это личный и профессиональный рост. Главное, зачем я приняла участие, это желание поднимать престиж профессии учителя. Мы, учителя, создаем наше молодое поколение. Поэтому должны на своем примере показывать студентам, что нужно двигаться вперед, лишь тогда ты будешь замечен, и твоя работа будет интересна»,

- отметила победительница из Петрозаводска.