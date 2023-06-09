09 июня 2023, 06:30
Пасмурная прохладная погода ждет сегодня Карелию
Дожди пройдут в некоторых районах республики 9 июня
Сегодня, 9 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +10, +12°С. Атмосферное давление будет повышаться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный, утром и днем местами порывистый. Температура воздуха +10, +15°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +9, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже до +10, пасмурно, небольшой дождь.
В Сортавале до +13, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com