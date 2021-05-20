Партия пенсионеров: Выполнит ли правительство инициативы Путина?

Партия пенсионеров уже заявляла, что поддерживает оглашенный в Послании Президента системный подход к экономической политике, а также предложенные перспективы для развития регионов, решения их накопившихся бюджетных проблем. Но партийные деятели сомневаются: получится ли у правительства реализовать все предложенные инициативы главы государства?

Например, заместитель председателя Партии пенсионеров Андрей Широков прокомментировал тему поддержки индивидуального жилищного с строительства.

«Правительство получило поручение создать эффективный механизм поддержки индивидуального жилищного строительства. Но важно понимать, как оно это будет делать – развивать ипотеку для индивидуального жилищного строительства, прорабатывать вопросы субсидируемой аренды индивидуальных жилых домов? Смогут ли этим воспользоваться люди старшего возраста и большая часть россиян? Доходы последние 7 лет падают, а пенсии и возраст не позволяют воспользоваться кредитами.

Конечно, на нашей большой территории индивидуальное строительство имеет большие перспективы. Но при индивидуальном строительстве помимо вопроса привлечения финансирования есть еще и проблема подключения к коммунальной инфраструктуре – воде и газу. Тема газа тоже поднималась в поручениях президента, и вроде найден механизм подводки газовой трубы до участка. Но остается вопрос: хватит ли у индивидуального застройщика средств на подключение к трубе, которая дошла только до участка? Партия пенсионеров считает правильным решение о доведении газовой трубы до дома.

Есть вопросы и о том, как деньги на развитие индивидуального строительства будут потрачены. Партия пенсионеров приветствует развитие ИЖС в России, но она обращает внимание на то, что ключевое слово – индивидуальное. Значит, это должна быть в первую очередь инициатива гражданина, а не государства. И тут надо понимать, что доходы граждан последние годы падают, не позволяя людям задумываться о постройке дома. В связи с чем возникают вопросы относительно того, могут ли быть реализованы заявляемые планы по вводу 50 млн квадратных метров индивидуального жилья.

«Надо понимать, что сегодня для старшего поколения индивидуальное строительство недоступно. Сегодня пенсии настолько малы, что обеспечивают только физическое выживание и удовлетворение насущных потребностей».

Они не смогут компенсировать затраты на строительство жилья даже с привлечением кредитных займов, да и для молодежи это сегодня очень проблемно. Мы считаем, что, выполняя поручение президента, правительству надо в первую очередь обратить внимание на доступность квадратного метра, ведь более 20 млн граждан за чертой бедности и очередь на социальное жилье более 20 лет».

Для Партии пенсионеров также крайне важно, что президентом был услышан призыв партии сделать здравоохранение частью общей системы государственной безопасности страны. Мы давно отстаиваем эту позицию, и Владимир Путин в ходе Послания вынес вопрос здравоохранения в качестве стратегического на уровень Государственного Совета.

Президент поднял и вопрос всеобщей диспансеризации населения с соответствующими поручениями правительству. Однако вот что сказал Владимир Бураков, председатель Центрального совета Партии пенсионеров:

«В связи с этим правильным решением возникают два очень тревожных вопроса. Во-первых, а справятся ли медицинские учреждения с проведением полноценной диспансеризации? Есть все основания опасаться, что она превратится в фикцию, поскольку у врачей, которые будут ее проводить, попросту не будет времени для осмотра.

"И потом, у большинства регионов попросту нет средств для проведения столь дорогостоящего мероприятия".

Во-вторых, на какую помощь смогут рассчитывать те, кто, как выяснится в результате диспансеризации, действительно приобрели хронические заболевания или страдают от последствий коронавируса? В нынешних условиях жители большинства малых городов и сел в принципе лишены возможности своевременно консультироваться с врачом-специалистом. Лекарства стоят дорого, высокотехнологичная медицинская помощь в частных клиниках не по карману большинству российских граждан, а в государственных и муниципальных медицинских учреждениях нужно долго дожидаться своей очереди».

По мнению Владимира Ворожцова, заместителя председателя Партии пенсионеров, в полном объеме выполнить данное поручение главы государства правительство не сможет. До тех пор, пока не откажется от нынешней системы финансирования системы здравоохранения и не изменит подход к организации работы медицинских учреждений. Пока этого не произойдет, решение реальных задач в сфере здравоохранения будет подменяться составлением красивых отчетов и манипуляцией со статистическими данными. // Фото: goputin.ru