Парламентарии Карелии обсудили проект бюджета на 2026 год

13 ноября депутаты Законодательного Собрания Карелии одобрили в первом чтении проект бюджета республики на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.



Вице-спикер парламента Ольга Шмаеник («Единая Россия») отметила, что большая часть предложений депутатов фракции уже нашла отражение в проекте бюджета.

Несмотря на все трудности, бюджет остается социально ориентированным. И те наказы, те проблемы, о которых говорят жители, имеют конкретные строчки и конкретное финансирование. Речь идет о капитальных ремонтах школ, строительстве детских садов, создании модельных библиотек, строительстве новых поликлиник, больниц, амбулаторий, нового онкологического центра в Петрозаводске, расселении аварийного жилья. Этот список можно долго продолжать. Бюджет остается нацеленным на реальные нужды людей»,

— сказала Ольга Шмаеник.

Она также отметила важную роль федеральной поддержки — через нацпроекты, программу развития Карелии до 2030 года и другие механизмы. При этом фракция намерена добиваться дополнительного финансирования по таким направлениям, как ремонт муниципальных дорог и инициативное бюджетирование.



Лидия Суворова («Российская партия пенсионеров») заявила, что впервые в республиканском бюджете на 2026 год заложено более 20 млн рублей на укрепление материально-технической базы домов-интернатов. Кроме того, предусмотрена поддержка многодетных семей, инвалидов и участников СВО.



Александр Паккуев (ЛДПР) отметил, что бюджет объективно отражает сложную экономическую ситуацию в стране, но при этом остаётся сбалансированным и обеспечивает выполнение всех социальных обязательств, включая сельское хозяйство, ЖКХ и дорожную отрасль.



Ройне Изюмов («Справедливая Россия») сообщил, что в проекте учтена ежемесячная доплата региональным пожарным и спасателям. Окончательную позицию фракция сформирует после внесения поправок ко второму чтению.



Сергей Усатенко («Новые люди») предложил запустить в Карелии пилотный проект по комплексному развитию территорий для расселения аварийного жилья, а также выделить средства на микрогранты для бизнеса и расширить поддержку сельской самозанятости. По его словам, бюджет должен быть не просто финансовым документом, а реальным инструментом развития — для молодёжи, районов и создания рабочих мест.

Для нас бюджет — это не просто цифры, а инструмент развития Карелии. И задача наша — чтобы каждый вложенный рубль помогал молодежи, развивал районы, создавал рабочие места, а также давал людям чувство комфорта»,

— сказал Сергей Усатенко.

Во время обсуждения законопроекта парламентарии задали главе Карелии вопросы. Они касались демографической ситуации, поддержки домов культуры на селе, введения дополнительных ограничений на розничную продажу алкогольной продукции, обращения с ТКО, расселения граждан из аварийного жилья, приведения в нормативное состояние дорог регионального и местного значения.



Второе чтение бюджета запланировано на 4 декабря, срок подачи поправок — до 28 ноября.