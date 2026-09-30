«ПаркЛайн»: не просто метры

Специалисты рассказали о главных трендах в планировках квартир нового жилого дома в центре Петрозаводска

Фото: Охта Групп Карелия

Современные квартиры проектируют с учетом разных сценариев жизни. На первый план выходят комфорт, функциональность каждого метра, естественный свет, воздух и возможность адаптировать пространство под себя.

В Петрозаводске такие решения можно увидеть в жилом доме «ПаркЛайн», который строится в центре города, в районе Петровская Слобода. Атмосфера района рождается у воды и в прогулочных пространствах. Набережная Лососинки, пешеходный бульвар и исторический контекст задают характер Петровской Слободы. Внутри домов этот образ раскрывается через удобные планировки под разные семейные сценарии.

В большинстве квартир «ПаркЛайн» предусмотрена просторная кухня-гостиная, в каждой квартире — лоджия и увеличенные окна. Естественный свет сегодня становится одним из важных критериев выбора жилья: он влияет и на восприятие пространства, и на ежедневное ощущение комфорта.

В проекте учтены и другие запросы современных покупателей: красивые виды, продуманные места хранения, кладовые на первом этаже. Из окон квартир откроются виды на площадь Кирова, Музыкальный театр, новый пешеходный бульвар и озелененный двор.

В коллекции планировок много вариантов формата «евро». Кухня и гостиная здесь становятся общим пространством для семейных вечеров, приема гостей и отдыха. При этом, для тех, кто ценит более классический подход, есть квартиры с отдельной кухней и четким разделением личной и гостевой зон.

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Особое внимание уделено порядку и приватности. В квартирах от трех комнат предусмотрено два санузла, а в прихожих и спальнях места предусмотрены места под шкафы и гардеробные. Такая логика помогает сделать квартиру удобной для повседневной жизни семьи.

Полезным должен быть каждый квадратный метр. Например, в квартире площадью 65,51 кв. м спроектированы отдельная кухня, светлая гостиная с лоджией, две раздельные спальни с системами хранения и два санузла. При желании такую планировку можно адаптировать под формат «евро» — с кухней-гостиной и двумя спальнями.

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«ПаркЛайн» предлагает не просто метры, а сценарии жизни. Пространство можно настроить под себя: организовать детскую игровую, домашний кабинет, библиотеку, мастер-спальню с гардеробной или дополнительную зону хранения.

Выбрать планировку под свой сценарий жизни можно на сайте застройщика или в офисе продаж «Охта Групп Карелия» на Литейной площади, 5 в Петрозаводске. Телефон: 33-22-44.

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