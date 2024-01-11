Парфенчиков призвал лучше информировать людей об устранении аварий

Местные власти должны уделять особое внимание информированию жителей о причинах коммунальных аварий и процессе их устранения. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании в региональном правительстве заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«У нас не все руководители, и в первую очередь руководители муниципалитетов, были доступны с полной информацией населению. Были ситуации, когда люди не видели своего руководителя на котельной, где шли ремонтные работы. Сегодня есть все возможности находиться в режиме онлайн»,

- сказал Парфенчиков.

При этом, по словам главы республики, некоторые чиновники оперативно информировали жителей своих районов об устранении аварийных ситуаций, благодаря чему люди могли получать достоверную информацию из первых рук.

В пример он привел главу администрации Лахденпохского района Оксану Жесткову, которая регулярно публиковала на своих страницах в соцсетях актуальные данные о восстановлении электроснабжения в населенных пунктах, подвергшихся отключениям.

Парфенчиков подчеркнул, что главы районных администрации должны лично выезжать на места аварий и контролировать их устранение, своевременно сообщая важную информацию с мест жителям.

Получить оперативную и достоверную информацию о ситуации в городах, районах и округах Карелии можно на официальных страницах их руководителей, список выложен здесь.

Официальные страницы есть также у органов власти республики и подведомственных им организаций, в том числе школ, детских садов, больниц и поликлиник. Всего в Карелии сегодня действуют 853 госпаблика. // фото Diz Play/ unsplash.com