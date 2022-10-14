Памятник императору Александру I открыли в Сортавале и освятили

На набережной в Сортавале 14 октября торжественно открыли памятник Александру I. Скульптура российского императора из бронзы и латуни стоит на изготовленном из ладожского камня постаменте, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Согласно замыслу создателей, самодержец устремил взор в сторону озера и острова Валаам.

Памятник создавали член союзов художников России и Франции скульптор Рустам Игамбердиев, скульптор-реставратор Андрей Мартьянов и архитектор Станислав Шувалов.

Средства предоставил известный предприниматель и меценат Игорь Лейтис. Он рассказал, что идею установить памятник подал епископ Панкратий, настоятель Валаамского монастыря.

Александр I - единственный русский император, который посетил остров Валаам. Монарх прибыл в паломничество из Сердоболя (нынешний город Сортавала).

Церемония открытия памятника завершилась обрядом освящения. // Фото: пресс-служба правительства Карелии