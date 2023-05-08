08 мая 2023, 13:50
Отмену акции «Бессмертный полк» объяснили требованиями безопасности
В Кремле рассказали о мерах предосторожности на 9 мая
Отмена традиционного «Бессмертного полка» вызвана необходимостью принять меры предосторожности. Так заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
- Разумеется, вы знаете, что это решение непосредственно организаторов этого шествия, его вполне можно понять, когда мы имеем дело с государством-спонсором терроризма де-факто,
- отметил он.
При этом официальный представитель Кремля сказал, что граждане все равно будут отмечать праздник, а шествие можно провести в других форматах. // фото: правительство Карелии