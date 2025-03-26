Открытый люк нашли на детской площадке в Петрозаводске

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила горожан об опасности. Сообщение появилось в паблике ведомства.

По данным ЕДДС, в Закаменском переулке у дома №3 на детской площадке обнаружен открытый люк.

Информация об этом была передана специалистам для принятия мер. Горожан просят быть внимательными и осторожными и беречь своих детей.