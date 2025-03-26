26 марта 2025, 10:22
Общество

Открытый люк нашли на детской площадке в Петрозаводске

Жителей карельской столицы проинформировали об опасности в городе
Фото: «Петрозаводск говорит»

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила горожан об опасности. Сообщение появилось в паблике ведомства.

По данным ЕДДС, в Закаменском переулке у дома №3 на детской площадке обнаружен открытый люк.

Информация об этом была передана специалистам для принятия мер. Горожан просят быть внимательными и осторожными и беречь своих детей.

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Метки: 
Петрозаводск
ЕДДС
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