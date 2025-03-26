26 марта 2025, 09:35
Общество

Строитель был вынужден выбивать свои деньги при увольнении

Госинспекция труда помогла жителю Карелии защитить свои права
Фото: «Петрозаводск говорит»

Государственная инспекция труда помогла жителю Карелии защитить свои права и получить положенные деньги. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным госинспекции труда, житель республики, который работал в компании из строительной сферы, при увольнении был обижен работодателем. Мужчина обратился за помощью к специалистам.

В результате проверки трудовые права мужчины были восстановлены. Ему заплатили всю причитающуюся при увольнении сумму - более 54 тысяч рублей.

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Метки: 
госинспекция труда
деньги
увольнение
права
новости Карелии