26 марта 2025, 09:35
Строитель был вынужден выбивать свои деньги при увольнении
Госинспекция труда помогла жителю Карелии защитить свои права
Фото: «Петрозаводск говорит»
Государственная инспекция труда помогла жителю Карелии защитить свои права и получить положенные деньги. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным госинспекции труда, житель республики, который работал в компании из строительной сферы, при увольнении был обижен работодателем. Мужчина обратился за помощью к специалистам.
В результате проверки трудовые права мужчины были восстановлены. Ему заплатили всю причитающуюся при увольнении сумму - более 54 тысяч рублей.