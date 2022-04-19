Открытие: россияне обеспокоены уходом с рынка IKEA, Adidas и Apple

Мебель, спортивная одежда, модные гаджеты и предметы личной гигиены ушедших из России известных иностранных брендов - наиболее важная для россиян в повседневной жизни продукция. При этом 81% россиян готовы пользоваться российскими аналогами ушедших с рынка международных брендов и компаний.

Среди иностранных брендов, уход которых для них наиболее критичен (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), россияне чаще всего называли IKEA (27%), Adidas, Apple, Procter & Gamble и Nestle (по 14%). От 10% до 13% опрошенных выразили беспокойство за ограничения в работе с Россией ASUS, McDonald’s, Sony, Coca-Cola, Volkswagen, Danone, Disney, L'Oreal. Лишь 13% заявили, что для них не критичен уход из России любой иностранной компании.

При этом 59% россиян в целом положительно относятся к уходу с российского рынка известных международных компаний. По мнению 35% из них, Россия легко сумеет заместить товары и сервисы этих брендов своими. Еще 24% заявили, что не пользовались их услугами.

21% отнеслись к уходу международных компаний из России отрицательно, считая это неоправданным политическим решением. Еще 20% объяснили свое отрицательное отношение тем, что им будет не хватать товаров и сервисов ушедших компаний.

Большинство россиян поддерживают национализацию предприятий и магазинов, покинувших Россию иностранных компаний, но по принципиально разным причинам. 47% полагают, что такая мера позволит сохранить рабочие места. По мнению 23%, национализация должна стать наказанием за отказ работать в России. Больше всего сторонников национализации на Урале (80%), меньше всего в Москве и Московской области (59%). 18% против национализации, чтобы дать возможность ушедшим иностранным компаниям вернуться в Россию. Еще 13% считают национализацию нарушением закона.

64% опрошенных готовы пользоваться российскими аналогами известных международных брендов в случае, если удовлетворятся качеством их продукции. Ещё 17% готовы делать это в качестве меры личной поддержки отечественного бизнеса.

8% не намерены пользоваться российскими заменителями иностранных брендов потому, что у этой продукции будет более низкое качество. Ещё 4% не будут этого делать, потому что считают такую продукцию незаконной. По мнению 6%, российские аналоги международных компаний просто не зарегистрируют.

По мнению директора по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции») Виталия Исакова, уход с российского рынка международных компаний может придать импульс развитию отечественного бизнеса:

«Если импортозаместить iPhone или BMW в обозримом будущем вряд ли удастся, то в ресторанной сфере, производстве продуктов питания, бытовой химии, мебели, одежды у российских предпринимателей есть все возможности и компетенции для развития успешных локальных брендов. Мы уверены, что в текущий момент экономических потрясений будут созданы многие успешные бизнесы, которые принесут огромную ценность для потребителей и отличные результаты для инвесторов».

*Опрос проводился 12-18 апреля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).