Осужденные в Карелии вырастили для себя почти тонну огурцов

Осужденные в Карелии традиционно выращивают овощи к своему столу. Они собрали богатый урожай огурцов, сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по региону.

Рассаду осужденные посадили еще в апреле в теплицы при РБ-2. Они сами ухаживали за растениями, подкармливали их и обрабатывали от вредителей.

Пока что урожай составил почти тонну, но он не последний. До конца года в РБ-2 планируют получить как минимум 1500 килограммов огурцов.

Они позволяют разнообразить питание осужденных, кроме того, отбывающие наказание работают. // Фото: Alexei_other/Pixabay