02 августа 2021, 12:50
Осужденные в Карелии вырастили для себя почти тонну огурцов
В республиканской больнице № 2 собрали урожай овощей для учреждений УФСИН
Осужденные в Карелии традиционно выращивают овощи к своему столу. Они собрали богатый урожай огурцов, сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по региону.
Рассаду осужденные посадили еще в апреле в теплицы при РБ-2. Они сами ухаживали за растениями, подкармливали их и обрабатывали от вредителей.
Пока что урожай составил почти тонну, но он не последний. До конца года в РБ-2 планируют получить как минимум 1500 килограммов огурцов.
Они позволяют разнообразить питание осужденных, кроме того, отбывающие наказание работают. // Фото: Alexei_other/Pixabay