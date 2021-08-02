С берега Онежского озера в парке Савин Наволок убрали 50 мешков мусора

В прошлую пятницу активные петрозаводчане и сотрудники администрации города вышли на очередной субботник. В мэрии сообщили, что люди общими усилиями очистили берег Онежского озера.

Мероприятие прошло в рамках акций «Вода России» и «Чистый Петрозаводск», которые проводят каждый год. На этот раз расчищали территорию парка Савин Наволок.

Активисты собрали там 50 мешков мусора. Это и бытовые отходы в огромном количестве, и автомобильные шины, и мангалы. Нашли даже старый телевизор, что он делал в парке, непонятно.

В данный момент в мэрии составляют список территорий для будущих субботников и принимают от горожан заявки. // Фото: администрация Петрозаводска