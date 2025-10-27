Остановку транспорта запретят на участке проспекта Ленина

С 28 октября в центре Петрозаводске изменится схема движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, на участке проспекта Ленина от улицы Пушкинской до Набережного проспекта будет запрещена стоянка и остановка транспорта. Запрет будет действовать с 21:00 до 6:00 для обеспечения тишины в ночное время.

Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и строго соблюдать ПДД.

