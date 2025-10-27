За выходные в Петрозаводске поймали 18 недобросовестных водителей

В Петрозаводске на выходных прошло профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". В результате 18 водителей было поймано с правонарушениями, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

У 12 водителей из этого числа инспекторы обнаружили признаки опьянения. Еще 6 человек водило машину вовсе без прав. На правонарушителей составили административные дела, а их транспорт поместили на специализированную стоянку.

Ранее в Карелии пострадало два человека в результате ДТП.