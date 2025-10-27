Мужчина и женщина разбились на «Ауди» в Карелии

Вечером 26 октября в Медвежьегорском районе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Карелии.

По данным ведомства, на 46-м километре дороги Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа водитель автомобиля «Ауди А4» не учел дорожные условия, неправильно выбрал скорость, в результате чего машина улетела в кювет.

В аварии пострадали 61-летний водитель и 55-летняя пассажирка автомобиля. По факту ДТП проводится проверка.

