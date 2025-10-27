Многодетные семьи докричались до руководителя следкома России

Семьи с детьми-инвалидами и многодетные записали видеообращение, в котором пожаловались, что местные органы власти не обеспечили им надлежащие условия для жизни. Александр Бастрыкин поставил дело на контроль, сообщает информационный центр СК РФ.

В 2014 году граждане льготной категории получили земельные участки в квартале Резервном. Однако там не было надлежащей инфраструктуры, и жители за свой счет провели необходимые коммуникации и отсыпали грунтовую дорогу. С последней возникла проблема: сейчас она находится в непригодном состоянии из-за грузовых автомобилей.

Граждане жаловались в местные органы, но им отказали в асфальтировании дороги и строительстве тротуаров. Тогда Александр Бастрыкин поручил начать процессуальную проверку и доложить о ее результатах.