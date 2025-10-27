27 октября 2025, 17:40
Врачи раскрыли, какая часть населения хуже переносит осень
Врачи отметили людей, у которых ухудшается состояние здоровья осенью
Фото: freepik
Люди, у которых есть проблемы с сердцем или сердечно-сосудистые заболевания, хуже переносят осень. Это связано с понижением температуры, что сужает сосуды и повышает артериальное давление, делится "Lenta.ru".
Давление также повышается из-за того, что люди меньше двигаются осенью. На здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями влияет и длина светового дня: чем он меньше, тем выше гормон стресса. Это негативно влияет на эмоциональное состояние человека.
На развитие сердечно-сосудистых заболеваний влияют вирусные инфекции. Если их вовремя не лечить, это может увеличить риск ухудшения здоровья.