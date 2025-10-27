27 октября 2025, 17:12
Происшествия

Мужчина обманул Минсельхоз Карелии на 10 миллионов

Мужчину привлекли к уголовной ответственности за неосновательное обогащение в Карелии
суд
Фото: freepik

Житель Карелии, обманув Минсельхоз Карелии, получил 10 миллионов рублей. Через суд его обязали возместить всю сумму, сообщает пресс-служба Олонецкого районного суда.

Прокурор Петрозаводска обратился в суд с целью взыскать неосновательное обогащение с жителя Олонца. Мужчина, используя уловки мошенников, получил 10 миллионов от Минсельхоза Карелии. За это на него завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.

Олонецкий районный суд удовлетворил иск прокурора Петрозаводска, с мужчины взыщут похищенные средства. 

Обсудить
Метки: 
минсельхоз Карелии
Олонецкий районный суд
неосновательное обогащение