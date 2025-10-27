Мужчина обманул Минсельхоз Карелии на 10 миллионов

Житель Карелии, обманув Минсельхоз Карелии, получил 10 миллионов рублей. Через суд его обязали возместить всю сумму, сообщает пресс-служба Олонецкого районного суда.

Прокурор Петрозаводска обратился в суд с целью взыскать неосновательное обогащение с жителя Олонца. Мужчина, используя уловки мошенников, получил 10 миллионов от Минсельхоза Карелии. За это на него завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.

Олонецкий районный суд удовлетворил иск прокурора Петрозаводска, с мужчины взыщут похищенные средства.