Пасмурный вторник ждет жителей Карелии

Завтра, 28 октября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +5°С, днем +5,+7°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшой, ночью местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1,+6°С, днем +3,+8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +4+5, пасмурно, дождь.

В Сегеже +5+6, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале +4+7, облачно, дождь.

Ожидается слабая геомагнитная буря.