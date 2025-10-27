27 октября 2025, 16:06
Пасмурный вторник ждет жителей Карелии
До 8 градусов прогреется воздух в республике 28 октября
Фото: freepik
Завтра, 28 октября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +5°С, днем +5,+7°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшой, ночью местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1,+6°С, днем +3,+8°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +4+5, пасмурно, дождь.
В Сегеже +5+6, пасмурно, небольшой дождь.
В Сортавале +4+7, облачно, дождь.
Ожидается слабая геомагнитная буря.