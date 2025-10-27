Опасные работы пройдут во вторник в Карелии

Во вторник, 28 октября, на юге республики пройдут взрывные работы. Об этом сообщает паблик администрации Лахденпохского района.

По данным источника, с 12 до 18 часов взрывы будут греметь в карьере Яккима-2. Будут подаваться звуковые сигналы.

С момента начала взрывных работ по периметру опасной зоны и на подъездах к карьеру будут выставлены постовые, препятствующие проходу посторонних людей в опасную зону.

