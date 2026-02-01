Названы причины убыточности карельских предприятий

В числе лидеров регионов на Северо-Западе по доле убыточных предприятий за десять месяцев прошлого года оказалась Карелия. Такие данные приводит Росстат. 47% компаний в нашей республике работали в убыток, пишет РБК. При этом статистика не учитывала информацию от малых предприятий. Общая прибыль предприятий составила 27,2 млрд рублей, это в полтора раза выше суммы убытка (18,6 млрд руб.).

В институте экономики Карельского научного центра российской академии наук отметили, что больше половины убытков (более 11 млрд рублей) приходится на предприятия бумажной промышленности. Среди причин звучат санкции, которые обрушили логистические цепочки и привели к переориентации на новые рынки сбыта продукции. Но не все предприятия бумажной промышленности в Карелии были убыточными. Ряд компаний за десять месяцев 2025 года сформировал почти миллиард рублей прибыли.

В институте отмечают, что многие предприятия входят в холдинги, которые формируют «центры прибыли» на уровне головной организации, зарегистрированной за пределами Карелии. В такой ситуации прибыль карельской «дочки» будет минимальной или отрицательной.

Согласно статистике, за десять месяцев общий объем убытков лесозаготовителей составил 316 млн руб. и почти в три раза превысил прибыль (122 млн руб.). Схожая ситуация в секторе добычи прочих полезных ископаемых, где убытки в 2 млрд руб., в два с половиной раза превысили прибыль (834 млн руб.). В рыбоводстве совокупная прибыль более 3,7 млрд руб., почти в десять раз превысила убытки в размере 380 млн рублей.