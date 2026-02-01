В ночь на понедельник в Карелии еще поморозит, днем станет легче

В гидрометцентре рассказали о погоде в первый рабочий день недели.

В Петрозаводске 2 февраля переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -18, -20, днем -10, -12. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по южным районам, ожидается небольшой снег. Местами гололедно-изморозевое отложение. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью по южной половине -16, -21, местами до -24, по северным районам в пределах -22, -27, местами до -33, днем -9, -14, местами до -22 градусов.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -22, днем -18;

В Кондопоге ночью -15, днем -10;

В Медвежьегорске ночью -17, днем -11;

В Олонце ночью -13, днем -9;

В Пудоже ночью -16, днем -12;

В Сегеже ночью -20, днем -15;

В Сортавале ночью -15, днем -9;

В Суоярви ночью -15, днем -12.

