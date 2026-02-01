В ночь на понедельник в Карелии еще поморозит, днем станет легче
В гидрометцентре рассказали о погоде в первый рабочий день недели.
В Петрозаводске 2 февраля переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -18, -20, днем -10, -12. Атмосферное давление будет падать.
В Карелии облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по южным районам, ожидается небольшой снег. Местами гололедно-изморозевое отложение. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью по южной половине -16, -21, местами до -24, по северным районам в пределах -22, -27, местами до -33, днем -9, -14, местами до -22 градусов.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -22, днем -18;
В Кондопоге ночью -15, днем -10;
В Медвежьегорске ночью -17, днем -11;
В Олонце ночью -13, днем -9;
В Пудоже ночью -16, днем -12;
В Сегеже ночью -20, днем -15;
В Сортавале ночью -15, днем -9;
В Суоярви ночью -15, днем -12.
