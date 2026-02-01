Три ледовые переправы открыты в Карелии

С начала зимы в Карелии открыты три транспортные ледовые переправы. Толщина льда позволяет безопасно проехать на реке Водла и реке Колода в Пудожском районе и реку Кемь в поселке Панозеро Кемского округа.

В МЧС региона сообщили, что на переправе размещены информационные стенды и аварийно-спасательное имущество, перед съездом на переправу устанавливают шлагбаум, при интенсивном движении – светофор, если есть ограничение массы, максимальной скорости или минимальной дистанции – соответствующие знаки.

Границы переправы должны быть обозначены. Днем вехами, при работе ночью – освещением или вехами со светоотражающими элементами. Двигаться транспорту и пешеходам можно только по обозначенной «ледовой трассе». В ведомстве также отметили, что в регионе не зафиксировано происшествий на ледовых переправах.