Квартира выгорела в воскресенье в карельском городе

1 февраля в карельском городе горела одна из квартир в пятиэтажном жилом доме. Пожар вспыхнул на втором этаже дома в Лахденпохье.

Помещение было наполнено дымом. Огонь повредил обстановку, бытовую технику, стены. Но среди людей никто не пострадал.

Ликвидировать возгорание смогли в 16:50.

«Комната выгорела полностью», - сообщили в госкомитете Карелии по безопасности.