01 февраля 2026, 18:02
Происшествия

Квартира выгорела в воскресенье в карельском городе

Огонь серьезно повредил жилое помещение, бытовую технику и мебель в пятиэтажке в Лахденпохье
сгоревшая комната
фото телеграм-канал госкомитета Карелии по безопасности

1 февраля в карельском городе горела одна из квартир в пятиэтажном жилом доме. Пожар вспыхнул на втором этаже дома в Лахденпохье.

Помещение было наполнено дымом. Огонь повредил обстановку, бытовую технику, стены. Но среди людей никто не пострадал.

Ликвидировать возгорание смогли в 16:50.

«Комната выгорела полностью», - сообщили в госкомитете Карелии по безопасности.

