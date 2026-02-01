01 февраля 2026, 18:02
Квартира выгорела в воскресенье в карельском городе
Огонь серьезно повредил жилое помещение, бытовую технику и мебель в пятиэтажке в Лахденпохье
фото телеграм-канал госкомитета Карелии по безопасности
1 февраля в карельском городе горела одна из квартир в пятиэтажном жилом доме. Пожар вспыхнул на втором этаже дома в Лахденпохье.
Помещение было наполнено дымом. Огонь повредил обстановку, бытовую технику, стены. Но среди людей никто не пострадал.
Ликвидировать возгорание смогли в 16:50.
«Комната выгорела полностью», - сообщили в госкомитете Карелии по безопасности.