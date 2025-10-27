На СВО погиб 21-летний рядовой из Карелии

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Иван Аксенов. Об этом стало известно из официальных источников.

Военнослужащему был 21 год. Он служил рядовым контрактной службы, был стрелком. Иван Аксенов погиб 12 октября.

Сегодня в Сортавале прошла церемония прощания с погибшим военным.

Ранее сообщалось о том, что в зоне СВО погиб житель Беломорского округа Борис Ключников.