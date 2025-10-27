Сильный ветер обрушится на Карелию ночью

Непогода надвигается на регион. Сегодня ночью в Карелии усилится ветер. В Кондопожском районе объявлен режим «Повышенной готовности» из-за непогоды. Прогнозируется усиление ветра южного и юго-восточного направлений с порывами до 7-12 метров в секунду.

Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередач, сбои в электроснабжении, нарушение работы ЖКХ и аварийные ситуации на дорогах.

Граждан призвали не подходить к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, а также пытаться самостоятельно восстанавливать электроснабжение.