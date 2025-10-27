Концерт в поддержку онкопациентов прошел в Петрозаводске

В петрозаводской мэрии уже не первый год проходит традиционный осенний концерт «Я есть! Я буду!»(0+). Устраивают его в середине октября - в Международный день борьбы с раком молочной железы. Создают программу волонтеры Общества помощи пациентам с заболеваниями молочной железы вместе со специалистами Городского дома культуры.

Этот концерт объединяет не только пациентов, но и их родных. И создан он для того, чтобы поддержать друг друга: и тех, кто только узнал об онкологическом диагнозе, и тех, кто прошел сложный путь лечения.

В этом году концерт посетила создатель Общества Людмила Григорьевна Симонова, именно она в 2002 году стала объединять женщин с онкологией. Сейчас руководит организацией Марина Семенова.