27 октября 2025, 15:20
За выходные инспекторы ГАИ поймали много пьяных водителей
В Петрозаводске 18 автомобилистов стали пешеходами
Фото ГАИ
За минувшие выходные в Петрозаводске пешеходами стали 18 водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
По данным ГАИ, 12 человек управляли транспортом в состоянии опьянения. Еще шестеро сели за руль, не имея водительских прав.
В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы. Их транспортные средства отправили на штрафную стоянку.
