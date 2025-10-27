За выходные инспекторы ГАИ поймали много пьяных водителей

За минувшие выходные в Петрозаводске пешеходами стали 18 водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, 12 человек управляли транспортом в состоянии опьянения. Еще шестеро сели за руль, не имея водительских прав.

В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы. Их транспортные средства отправили на штрафную стоянку.

