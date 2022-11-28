Оспу обезьян переименовали

ВОЗ выбрала новое название для оспы обезьян. Болезнь будут обозначать как MPOX (сочетание первой буквы английского слова monkey - обезьяна и pox - оспа), пишут «Известия». Оба названия будут использоваться в течение года.

Всемирная организация здравоохранения решила сменить название после того, как в Интернете и обществе стали появляться расистские и стигматизирующие высказывания в адрес пациентов.

Синоним для обозначения заболевания внесут в международную квалификацию болезней онлайн в ближайшие дни.

Ранее ВОЗ сообщала, что с начала года в 110 странах зарегистрировано 80 611 подтвержденных лабораторным путем случаев заражения и еще 1 531 предполагаемый случай. Умерли 53 заболевших.

Оспа обезьян - инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека). // фото unsplash.com