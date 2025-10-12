Осень, осень – кто тебя приносит…

По данным карельского гидрометцентра, завтра республику ждет облачная погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, днем на юго-востоке местами с мокрым снегом.

Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1,+4°С, днём +4,+9°С.

В Петрозаводске облачно. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+4°С, днём +5,+7°С. Атмосферное давление будет расти.

Тех, кто выезжает на машине в Санкт-Петербург на работу, погода по дороге тоже не порадует. В районе Свири и Лодейного Поля к вечеру – плотная облачность, без особого дождя, но дорожное покрытие будут мокрым. Видимость – примерно 6,5 километра, температура воздуха к полуночи может опуститься до околонулевых значений. В Санкт-Петербурге уже с вечера возможен дождь при температуре +4, +5 градусов, а к утру температура может упасть местами до нуля. Завтра в северной столице также пасмурно и дождливо.