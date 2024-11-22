Ордена Мужества вручены семьям погибших бойцов из Карелии

Орденами Мужества были посмертно награждены участники СВО из Карелии, погибшие в ходе выполнения боевых задач. Об этом сообщает паблик администрации Кондопожского района.

Государственных наград были удостоены жители района Роман Пошарин, Петр Лефтер, Сергей Шелестович и Владислав Петин. В четверг, 20 ноября, ордена были вручены семьям погибших военнослужащих.

Власти Кондопожского района выразили соболезнования родным и близким не вернувшихся домой живыми бойцов. // Фото: freepik.com