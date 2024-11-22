22 ноября 2024, 09:22
Ордена Мужества вручены семьям погибших бойцов из Карелии
В Кондопожском районе госнаграды получили родственники погибших на СВО военных
Орденами Мужества были посмертно награждены участники СВО из Карелии, погибшие в ходе выполнения боевых задач. Об этом сообщает паблик администрации Кондопожского района.
Государственных наград были удостоены жители района Роман Пошарин, Петр Лефтер, Сергей Шелестович и Владислав Петин. В четверг, 20 ноября, ордена были вручены семьям погибших военнослужащих.
Власти Кондопожского района выразили соболезнования родным и близким не вернувшихся домой живыми бойцов. // Фото: freepik.com